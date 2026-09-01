بدأت الضغوط تتصاعد حول النجم المصري محمد صلاح بعد الخروج القاسي لطرابزون سبور من الدوري الأوروبي بالخسارة الثقيلة أمام فرينكفاروشي برباعية دون رد، في ليلة وُصفت بأنها واحدة من أسوأ مباريات الفريق هذا الموسم، وسط انتقادات حادة طالت اللاعبين والجهاز الفني.

ورغم أن صلاح لم يكن في أفضل حالاته خلال المباراة، فإن الجماهير انقسمت بين من حمّله جزءًا من المسؤولية باعتباره الصفقة الأبرز هذا الصيف، وبين من رأى أن المشكلة جماعية تتعلق بغياب التنظيم الدفاعي وتراجع مستوى الفريق ككل، خصوصًا في الشوط الثاني الذي شهد الانهيار الكامل.

وبعد ساعات من الهزيمة، ظهر صلاح في تصريحات مقتضبة عبّر فيها عن حزنه للخروج الأوروبي، مؤكدًا أن الفريق قادر على العودة بقوة في الدوري المحلي، وهو ما أثار موجة تفاعل واسعة بين جماهير طرابزون التي طالبت بمنحه دورًا قياديًا داخل غرفة الملابس.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه صلاح يحاول تثبيت حضوره في تجربته الجديدة بالدوري التركي، بعد انتقاله من ليفربول في صفقة أثارت اهتمامًا عالميًا، ليجد نفسه سريعًا في قلب الجدل بعد الخسارة الأوروبية الثقيلة.