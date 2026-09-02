أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دخول سبعة مواقع ضمن برنامج الأحياء المطورة في مكة المكرمة مرحلة التطوير، بمساحة إجمالية تبلغ (4,484,896.17) مترًا مربعًا، في إطار جهودها الرامية إلى الارتقاء بالبيئة العمرانية، وتحسين جودة الحياة في العاصمة المقدسة.

وشملت المواقع حي الزهور بمساحة (1,293,388.76) مترًا مربعًا، وحي الخالدية بمساحة (920,933.19) مترًا مربعًا، وحي الهنداوية الغربية بمساحة (841,292.13) مترًا مربعًا، وموقع جرهم الجنوبية بجبل الشراشف بمساحة (757,827.76) مترًا مربعًا، وحي الهنداوية الجنوبية بمساحة (308,304.30) مترًا مربعًا، وحي الهنداوية الشرقية بمساحة (235,610.52) مترًا مربعًا، وحي الهجلة بمساحة (127,539.51) مترًا مربعًا.

ويأتي دخول هذه المواقع مرحلة التطوير ضمن جهود الهيئة لتطوير الأحياء المكية، ورفع كفاءة النسيج العمراني، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق؛ بما يسهم في توفير بيئة حضرية أكثر كفاءة وملاءمة، وتعزيز جودة الحياة للسكان، ودعم التنمية العمرانية المستدامة في مكة المكرمة.

وأكدت الهيئة الملكية أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي نحو إيجاد بيئة عمرانية أكثر كفاءة، وخدمات أكثر ملاءمة، وجودة حياة أفضل لسكان الأحياء المكية؛ بما يواكب مسيرة التطوير الشامل التي تشهدها العاصمة المقدسة.

ودعت ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق المواقع المشمولة بالبرنامج إلى تسجيل ملكياتهم وتقديم طلباتهم عبر منصة "متم"، مشيرة إلى إتاحة التفاصيل والخرائط الخاصة بالمواقع ضمن صفحة برنامج الأحياء المطورة؛ بما يمكّن الملاك والمستفيدين من التعرف على نطاقات التطوير والإجراءات ذات الصلة.

ويُعنى برنامج الأحياء المطورة بالارتقاء بالمناطق المستهدفة من خلال معالجة الجوانب العمرانية وتحسين البيئة الحضرية ورفع كفاءة الخدمات، بما يعزز تكامل الأحياء مع المشروعات التنموية التي تشهدها مكة المكرمة، ويسهم في بناء مدينة أكثر استدامة وجودة في خدماتها ومرافقها.