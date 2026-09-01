منع مركز تنمية الحياة الفطرية صيد الأنواع المهددة بالانقراض والسماح بصيد 30 نوعاً وفق ضوابط محددة.

واشترط المركز على حاملي بنادق الصيد المرخصة والصقارين المسجلين الحصول على التصاريح على أن يقتصر الصيد على الأنواع والوسائل المسموح بها، مؤكدًا منع الصيد في المدن والقرى والمزارع والاستراحات والمناطق السكنية، وبالقرب من المنشآت العسكرية والصناعية والحيوية، وداخل المحميات والمشاريع الكبرى، إضافة إلى حظر الصيد على امتداد سواحل المملكة بعمق 20 كيلومتراً باتجاه البر.

وحظر مركز الحياة الفطرية استخدام بنادق الرش وشباك الصيد ووسائل الجذب والنداء، مع التأكيد على تطبيق العقوبات بحق المخالفين بالتنسيق بين المركز والجهات الأمنية.

يشار إلى أن المركز أعلن إطلاق موسم الصيد حتى نهاية شهر يناير القادم.