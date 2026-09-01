تُولد الأغنية في أذن الجمهور باسم مطربها، وتبقى في الذاكرة بلحنها وكلماتها، غير أن العمل الفني، قبل أن يصل صافياً ومتماسكاً، يمر على يد صانع دقيق لا يقف تحت الضوء غالباً. ذلك الصانع هو مهندس الصوت، الذي يتعامل مع الأغنية ككائن حي، يضبط أنفاسها، ويوازن طبقاتها، وينقذها أحياناً من فوضى الأداء أو رداءة التسجيل أو ازدحام الآلات.

اختزال الأغنية في صوت الفنان وحده ظلم للصناعة كلها. فالصوت الجميل قد يضيع في تسجيل سيئ، واللحن الجيد قد يفقد أثره إذا اختلت الموازنة، والكلمة العذبة قد لا تصل إذا ابتلعها التشويش أو طغت عليها الموسيقى. هنا تبدأ قيمة مهندس الصوت، لا بوصفه موظفاً خلف جهاز، بل شريكاً فنياً وتقنياً في صناعة العمل.

مهندس الصوت مسؤول عن تسجيل الأصوات، وضبط الميكروفونات، ومراقبة مستويات الإشارات، ومعالجة التشويش، وتحسين الوضوح، ثم مزج الأصوات وتقويتها عبر البرامج والأجهزة الحديثة. وفي الموسيقى والغناء تحديداً، لا تكفي المعرفة التقنية وحدها. فالمهندس الجيد يحتاج إلى أذن موسيقية تفهم المقامات، وتحسّ بصعود صوت الفنان ونزوله، وتدرك علاقة الإيقاع بالجملة اللحنية، وتعرف متى يكون التدخل ضرورة، ومتى يكون الصمت احتراماً لجمال الأداء.

سنوات قريبة مضت كان الفنان السعودي، عند التفكير في إصدار ألبوم غنائي، يتجه غالباً إلى خارج المملكة، إلى مصر أو الكويت أو بعض الدول الأوروبية، بحثاً عن الاستديوهات المتقدمة والخبرات المتخصصة في التسجيل والمكساج والتنقية الصوتية.

تلك المرحلة كانت مفهومة في وقتها، لكنها كشفت أيضاً حاجة السوق المحلي إلى صناعة صوتية مكتملة، لا تكتفي بالمطرب والملحن والشاعر، بل تحتضن المهندس والاستديو والتقنية.

اليوم تغيرت الصورة. الكوادر السعودية أصبحت أكثر حضوراً وتأهيلاً، مع اتساع فرص التدريب في الكليات والمعاهد التقنية، وتوفر أجهزة وبرامج حديثة تواكب التحولات الكبرى في عالم الصوت. كما أن اتجاه عدد من النجوم إلى تجهيز استديوهات خاصة، مثل فنان العرب محمد عبده، والفنان عبدالمجيد عبدالله، والموسيقار رابح صقر، أسهم في نقل جزء مهم من صناعة الأغنية إلى الداخل.

ودخول الشركات الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها روتانا، عزز هذا التحول، خاصة مع الشراكات والاستديوهات التي باتت تستقطب أعمالاً غنائية لنجوم من داخل المملكة وخارجها. وهذا يعني أن المسألة لم تعد مجرد تسجيل أغنية، بل بناء بيئة إنتاج فني قادرة على المنافسة.

بقي التحدي الأهم، أن نحمي هذه الصناعة من الارتجال. فمهندس الصوت ليس من يجيد استخدام البرنامج فقط، بل من يملك ذائقة، وثقافة موسيقية، وصبراً، وأمانة فنية. الأغنية الناجحة لا تحتاج صوتاً عالياً بقدر ما تحتاج صوتاً صحيحاً، وهنا بالضبط تقاس براعة مهندس الصوت.