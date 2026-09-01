وقّعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مذكرة تفاهم مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال الأمن السيبراني. ومثّل الجانبين خلال توقيع المذكرة محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، ووزيرة الدولة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية باكستان الإسلامية السيدة شذى فاطمة خواجة.

وتهدف المذكرة الموقعة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن السيبراني من أجل حماية الفضاء السيبراني والمصالح الحيوية بين البلدين، وقد تضمّنت المذكرة مجالات عدة؛ من أبرزها تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية.

وتأتي المذكرة في إطار جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الرامية إلى تعزيز موقع المملكة الرائد دولياً في قطاع الأمن السيبراني، عبر توطيد التعاون والتكامل مع الجهات المماثلة خارج المملكة لتبادل الخبرات، وتأسيس آليات للتعاون وصناعة الشراكات الدولية في مجالات الأمن السيبراني.