رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام التعاونيات الجديد.

وأكّد أن الموافقة تجسّد اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع التعاوني، وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي، ورفع مساهمته في تحقيق مستهدفات التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن النظام يُمثّل تحولاً نوعياً نحو إطار تشريعي أكثر مرونة يركز على النمو والتمكين والاستدامة، ويعزز استقلالية التعاونيات ومبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة ومشاركة الأعضاء، إلى جانب تمكين التعاونيات المركزية وتوسيع نطاق الخدمات المشتركة وتنظيم عمليات الدمج بما يعزز الاستفادة من الموارد والقدرة التنافسية، ويدعم تنويع الأنشطة والاستثمارات وتحقيق الاستدامة المالية.

وبيّن أن النظام جاء ثمرة عمل مؤسسي، استفاد من التجارب الدولية والممارسات الرائدة، بمشاركة الجهات ذات العلاقة والقطاع التعاوني وأصحاب المصلحة، بما يواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع.

واختتم بتأكيد أن النظام الجديد يؤسس لمرحلة أكثر نموّاً واستدامة للقطاع التعاوني، ويدعم تمكين المجتمعات المحلية وتوفير فرص اقتصادية جديدة وتوسيع الشراكات، بما يعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي والتنمية الوطنية.