شهد محيط الجامع الكبير في مدينة كسلا (شرقي السودان)، أمس الثلاثاء، واقعة مثيرة للقلق بعدما تسلّق شاب أحد أعمدة الكهرباء في محاولة لإنهاء حياته، ما أثار حالة من الاضطراب بين الأهالي الذين سارعوا إلى التجمع في المكان ومحاولة ثنيه عن قراره.

وتُظهر مقاطع مصوّرة متداولة لحظات التوتر التي عاشها الحضور، إذ ظل الشاب معرّضًا لخطر السقوط أو الصعق، بينما بذل عدد من المواطنين جهودًا مضنية لإقناعه بالنزول. وبعد محاولات متواصلة، تمكن متطوعون من الوصول إليه وإنزاله بسلام وتسليمه للسلطات.

غير أن المشهد أخذ منحى غير متوقع، إذ أفادت مصادر محلية بأن بعض الموجودين انهالوا على الشاب بالضرب عقب إنقاذه، قبل أن تتدخل الجهات المختصة وتضعه تحت حمايتها.

وأثارت الحادثة موجة استياء واسعة في كسلا، وسط مطالبات بتوفير دعم نفسي عاجل للشاب بدلاً من تعريضه للعنف، خاصة في ظل غياب معلومات دقيقة حول الدوافع التي قادته إلى محاولة الانتحار، بين روايات تتحدث عن ضغوط اجتماعية وأخرى تشير إلى أسباب عاطفية.