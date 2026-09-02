تواصل السلطات التركية عمليات البحث في بحر مرمرة بعد حادث اصطدام بين سفينتين تجاريتين قبالة سواحل إسطنبول، أدى إلى فقدان الاتصال بعشرة بحارة كانوا على متن ناقلة (توغبرك إمام أوغلو) التي غرقت لاحقًا عقب الحادث.

وذكر مكتب محافظ إسطنبول في بيان أولي أن سفينتين ترفعان العلم التركي اصطدمتا في مياه مرمرة، مشيرًا إلى أن إحدى السفينتين لم تُظهر أضرارًا واضحة، فيما انقطع التواصل مع عشرة من أفراد طاقم السفينة الأخرى. وعلى الفور، دفعت السلطات بزوارق خفر السواحل ومروحيات إلى موقع الاصطدام لتنفيذ عمليات بحث وإنقاذ واسعة.

وفي تحديث لاحق، أعلنت هيئة الملاحة التركية أن ناقلة (توغبرك إمام أوغلو) كانت محملة بالفولاذ عند وقوع الاصطدام مع ناقلة نفط، قبل أن تغرق في البحر، بينما لا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن. ويُعد بحر مرمرة من أكثر الممرات البحرية ازدحامًا، ما يجعله عرضة لحوادث مماثلة.

وشهدت المنطقة، خلال السنوات الماضية، وقائع مشابهة؛ ففي ديسمبر 2025 اصطدمت الناقلة Kalbajar بالناقلة Alatepe قرب فلوريا نتيجة الرياح القوية، ما أدى إلى جنوح إحدى السفينتين نحو الشاطئ دون تسجيل إصابات. كما وقع حادث آخر في مايو 2025 حين اصطدمت سفينة البضائع AHMET CAN بسفينة الشحن PERSENK أثناء توجههما نحو مضيق الدردنيل، وتسبب ذلك بأضرار كبيرة في الهيكلين.

ويعزو خبراء الملاحة تكرار هذه الحوادث إلى كثافة حركة السفن في بحر مرمرة، وتعدد مناطق الانتظار والرسو، إضافة إلى الظروف الجوية المتقلبة والتيارات البحرية المعقدة التي تميز المنطقة.