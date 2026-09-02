كشف تحليل بحثي موسّع أن أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم لا تحقق فائدتها الكاملة إلا عندما يلتزم المرضى بتناولها وفق الجرعات والمواعيد المحددة، وهو ما ينعكس مباشرة على خفض مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الدراسة التي أجراها فريق من جامعة (أكسفورد) اعتمدت على مراجعة بيانات 91 ألفًا و339 مشاركًا في تسع تجارب سريرية سابقة تناولت استراتيجيات مختلفة للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم. وأظهرت النتائج أن المرضى الذين التزموا بتناول 80% أو أكثر من أدويتهم سجلوا انخفاضًا بنسبة 11% في احتمالات الإصابة بمضاعفات خطيرة مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية؛ مثل السكتة الدماغية، النوبة القلبية، انسداد الشرايين التاجية، وفشل القلب الذي قد يستدعي دخول المستشفى أو يؤدي إلى الوفاة.

في المقابل، لم يحقق المرضى الذين تناولوا أقل من 80% من جرعاتهم أي انخفاض يُذكر في تلك المخاطر، ما يؤكد -بحسب الباحثين- أن فعالية العلاج ترتبط مباشرة بالالتزام به.

وقالت قيانقيان يانغ، رئيسة الفريق البحثي، خلال عرض النتائج في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب بمدينة ميونيخ، إن الالتزام العلاجي يمثل «العامل الحاسم» في استفادة المرضى من أدوية ضغط الدم، مشيرة إلى أن الفائدة تتراجع بشكل كبير لدى المرضى الذين يتناولون أدويتهم بشكل غير منتظم.

ودعا الباحثون إلى تبني خطط علاجية تساعد المرضى على الالتزام، مثل تقليل عدد الجرعات اليومية، واستخدام الأدوية المركبة في حبة واحدة، والاعتماد على عقاقير طويلة المفعول لتقليل أثر نسيان الجرعات العرضية.

من جانبه، أكد البروفيسور فيليكس محفوظ، من مستشفى بازل الجامعي، أن مشكلة عدم الانتظام في تناول الأدوية جرى تجاهلها لسنوات رغم أنها أحد الأسباب الرئيسية لفشل السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، داعيًا إلى إدراجها ضمن أولويات الرعاية الصحية.