بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الجنرال تو لام، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معربًا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لفخامته بدوام الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب فيتنام الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما وجّه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية مماثلة للرئيس تو لام، عبّر فيها عن خالص التهاني بهذه المناسبة الوطنية، متمنيًا لفخامته موفور الصحة والعافية، ولبلاده وشعبها الصديق استمرار النمو والازدهار.