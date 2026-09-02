كشف تقرير حديث صادر عن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، عن ارتفاع إيرادات شركات قطاع التأمين المدرجة في السوق المالية السعودية بنسبة 14% خلال النصف الأول من 2026، لتصل إلى نحو 38.5 مليار ريال، مدفوعة باستمرار نمو أعمال التأمين على المركبات والتأمين الطبي.

وبحسب التقرير، تزامن نمو الإيرادات مع تحسن ربحية القطاع، إذ ارتفع إجمالي صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 13% إلى 1.5 مليار ريال، مقابل 1.3 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2025، بدعم من تحسن أداء الاكتتاب وارتفاع دخل الاستثمار. وارتفع صافي نتائج التأمين بنسبة 13%، فيما قفز دخل الاستثمار بنسبة 17%، مستفيداً من نمو الأصول المستثمرة وارتفاع عوائد المحافظ الاستثمارية.

تقليص الخسائر والعودة للربحية

ووفقاً للتقرير، جاء التحسن خلال النصف الأول بصورة رئيسية من شركات التأمين المتوسطة والصغيرة التي نجحت في تقليص خسائرها أو العودة إلى الربحية، بينما ظلت الأرباح المجمعة لأكبر خمس شركات مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت 12 شركة من أصل 24 شركة تأمين صافي أرباح أعلى على أساس سنوي، إلا أن 9 شركات استمرت في تسجيل صافي خسائر، ما يشير إلى تفاوت التعافي.

وعلى مستوى النشاط التأميني، تحسن أداء الاكتتاب خلال النصف الأول، مدعوماً بنمو الأقساط، وتحسن المطالبات، وزيادة الانضباط في الاكتتاب، إلى جانب تحسن ظروف التسعير، خصوصاً في تأمين المركبات.