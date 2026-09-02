ارتفعت قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بسوق الأسهم السعودية الرئيسية بشكل ملحوظ خلال شهر أغسطس 2026، مقارنة بالشهر السابق، بدعم المؤسسات.



وكشف التقرير الشهري على موقع "تداول"، عن ارتفاع قيمة ملكية الأجانب بالأسهم السعودية بواقع 23.65 مليار ريال (6.31 مليار دولار).



وصعدت ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي إلى 461.52 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس الماضي، مقابل 437.87 مليار ريال بنهاية الشهر السابق.



وسجلت قيمة ملكية المؤسسات الأجنبية ارتفاعاً بلغ 20.94 مليار ريال لتصعد إلى 382.84 مليار ريال، مقارنة بـ 361.9 مليار في نهاية الشهر السابق.



الأسهم المملوكة للسعوديين



وأوضح التقرير الشهري لـ"تداول"، ارتفاع قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين السعوديين بواقع 60.75 مليار ريال، إلى 9.002 تريليون ريال، بنهاية شهر أغسطس الماضي مقابل 8.941 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق.



وسجلت قيمة ملكية المؤسسات السعودية ارتفاعاً بلغ 11.65 مليار ريال، بنهاية شهر أغسطس 2026، لتصل إلى 8.143 تريليون ريال، مقابل 8.131 تريليون ريال في نهاية الشهر السابق.



وارتفعت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين الخليجيين بواقع 4.37 مليار ريال إلى 78.52 مليار ريال، بنهاية شهر أغسطس، مقارنة بـ 74.15 مليار ريال بنهاية الشهر السابق.



وصعد المؤشر العام للسوق بنسبة 5.07% خلال شهر أغسطس 2026، مقارنة بالشهر السابق، في ظل صعود 15 قطاعاً بقيادة 3 قطاعات كبرى، وسط تحسن مستويات السيولة.