أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي «ساما» الشهرية، ارتفاع إنفاق المستهلكين بالسعودية إلى 144.95 مليار ريال خلال شهر يوليو 2026، وبنسبة 8 % مقارنة بنحو 134.51 مليار ريال خلال الشهر المماثل من عام 2025.



ووفقا للبيانات، زادت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال شهر يوليو 2026 بنحو 7% لتصل إلى 62.85 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وتمت المبيعات خلال شهر يوليو الماضي من خلال 1096.4 مليون عملية، وعبر 2.5 مليون جهاز.



السحوبات النقدية



وتُمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.



وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال شهر يوليو 2026 انخفاضاً بنحو 3 % لتصل إلى نحو 44.47 مليار ريال، مقارنة بسحوبات يوليو 2025.



وتمت هذه السحوبات النقدية من خلال 14.4 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، فيما بلغ عدد البطاقات البنكية الصادرة 70.12 مليون بطاقة بنكية.



التجارة الإلكترونية



وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، إلى 37.63 مليار ريال خلال شهر يوليو 2026، وبنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.



وتتضمن مبيعات التجارة الإلكترونية عمليات بطاقات مدى المستخدمة في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية، ولا تشمل العمليات التي تتم عبر بطاقات فيزا وماستركارد وغيرها من البطاقات الائتمانية.