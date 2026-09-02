توعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إيران بالرد بقوة وبشكل كبير على أي هجوم إيراني محتمل. وقال كاتس في تصريحات صحفية: إن إسرائيل تستعد لاحتمال تعرضها لهجوم إيراني خلال الأعياد اليهودية القادمة، مشدداً على أن أي هجوم من هذا النوع سيُقابل برد قوي.



ولفت إلى أن إسرائيل تترك حالياً للولايات المتحدة قيادة الهجمات ضد إيران، نظراً لمصالح واشنطن المرتبطة بمضيق هرمز وأمن الطاقة، محذراً من أن بلاده قد تنخرط مباشرة في المواجهة.



وأضاف: «إذا هاجمونا، فسنرد بقوة كبيرة وبشكل مستقل عن أي طرف آخر»، مبيناً أن إسرائيل دمرت البرنامج النووي الإيراني خلال عملية الأسد الصاعد.



ولفت إلى أن تل أبيب تراقب أي محاولة لإعادة بنائه، مبيناً أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.



في غضون ذلك، ذكرت وكالة «إيسنا» الإيرانية أن 4 من أفراد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري قُتلوا في الغارات الأمريكية الليلة الماضية غرب إيران.



من جهة أخرى، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن القوات الأمريكية اعترضت الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران خلال غارات طوال الليل باتجاه مواقع أمريكية في المنطقة.



وذكر المسؤول الأمريكي للصحيفة أن هدف واشنطن هو دفع إيران إلى التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن الإيرانيين يدركون ما تريده الولايات المتحدة من الاتفاق، وأن واشنطن كانت واضحة تماماً بهذا الشأن، فيما تقع على عاتق طهران مسؤولية التوصل إلى هذا الاستنتاج.