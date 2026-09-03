في تصعيد عسكري جديد على جبهات الساحل الغربي، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن ميليشيا الحوثي قصفت مناطق في تعز والحديدة بـ10 صواريخ باليستية، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية والميليشيا في قطاع الكدحة غربي تعز.

وبحسب مصادر عسكرية وإعلامية يمنية، استهدفت ميليشيا الحوثي ريف المخا بـ8 صواريخ باليستية، فيما ضرب صاروخ تاسع جنوبي الخوخة، في حين طال القصف الصاروخي مناطق أخرى بالساحل الغربي، لترتفع حصيلة الصواريخ التي أعلنت القوات الحكومية إطلاقها إلى 10 صواريخ باليستية.

«مقبنة والكدحة».. جبهات تشتعل

وتزامن القصف الصاروخي مع مواجهات ميدانية، إذ أفادت مصادر إعلامية يمنية بأن القوات الحكومية تخوض اشتباكات عنيفة مع ميليشيا الحوثي في جبهتي مقبنة والكدحة بمحور البرح غربي محافظة تعز.

وأشارت المصادر إلى اندلاع اشتباكات مباشرة بين القوات الحكومية والحوثيين في قطاع الكدحة غربي تعز، في مؤشر على تصاعد حدة المواجهات بالتزامن مع الهجمات الصاروخية.

8 صواريخ على ريف المخا

ووفق المعلومات المتداولة، كثفت الميليشيا هجماتها الصاروخية على مناطق الساحل الغربي، إذ استهدفت ريف المخا بثمانية صواريخ باليستية، فيما سقط صاروخ آخر جنوبي الخوخة، في تصعيد يوسع نطاق المواجهة من خطوط التماس البرية إلى الاستهداف بالصواريخ الباليستية.

تصعيد على الساحل الغربي

ويأتي هذا التطور وسط تصاعد التوتر العسكري في جبهات غرب تعز والساحل الغربي، مع تزامن القصف الباليستي والتحركات الميدانية والاشتباكات، ما ينذر باتساع رقعة المواجهات خلال الفترة القادمة.