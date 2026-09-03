انتهى البحث عن كيم ماكينون، شقيقة الممثلة الأسترالية سيمون جيد ماكينون، بعد العثور عليها متوفاة في منطقة جبل تامبورين بمدينة غولد كوست في ولاية كوينزلاند، بعد يوم واحد من مناشدة شقيقتها الجمهور للمساعدة في العثور عليها عقب الإبلاغ عن فقدانها.

وأكدت السلطات العثور على جثة كيم، البالغة من العمر 51 عامًا، في المنطقة نفسها التي شوهدت فيها للمرة الأخيرة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن السلطات ستعد تقريرًا للطبيب الشرعي بشأن الوفاة، مشيرًا إلى أنه لا توجد في الوقت الحالي أي ملابسات تثير الشبهات حول الحادثة.

وكانت الممثلة سيمون جيد ماكينون، البالغة من العمر 53 عامًا، قد وجهت مناشدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت فيها الجمهور بالمساعدة في العثور على شقيقتها، وكتبت: «هل رأيتم شقيقتي؟ يرجى مشاركة هذا المنشور إذا كنتم في ولاية كوينزلاند».

وأوضحت سيمون أن شقيقتها شوهدت للمرة الأخيرة في شارع غوانابا بمنطقة جبل تامبورين، وقدمت أوصافًا لها، مشيرة إلى أنها نحيلة، ولديها شعر وعينان باللون البني الداكن.

وتُعد سيمون جيد ماكينون من أبرز نجمات التلفزيون في أستراليا، واشتهرت بتجسيد شخصية ستيفي هول في مسلسل «بنات ماكليود» (McLeod's Daughters) بين عامي 2003 و2009، كما شاركت في بطولة مسلسل «حراس الشواطئ: هاواي» (Baywatch Hawaii)، مجسدة شخصية آلي ريس بين عامي 1999 و2000.