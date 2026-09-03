طمأنت الفنانة المصرية هالة فاخر جمهورها على حالتها الصحية، بعد تداول أنباء خلال الساعات الماضية بشأن تعرضها لوعكة صحية ودخولها أحد المستشفيات.

يوم واحد في المستشفى

وكشفت هالة فاخر، في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، أن دخولها المستشفى لم يستمر سوى يوم واحد، موضحة أن الأمر جاء على خلفية إصابتها بنزلة برد وأزمة كحة، نافية وجود أي تطورات صحية مقلقة.

وقالت الفنانة المصرية: «أنا كويسة الحمد لله، ودخلت المستشفى يوم واحد عشان كان عندي دور برد بس، ده اللي حصل، وشكراً لكل اللي سأل».

هالة فاخر تطمئن جمهورها

وأكدت هالة فاخر أن حالتها الصحية مستقرة وجيدة في الوقت الحالي، موجهة الشكر لكل من حرص على الاطمئنان عليها، لتنهي بذلك حالة الجدل التي صاحبت أنباء دخولها المستشفى.

«ابن مين فيهم» في السينما

وتواصل هالة فاخر حضورها السينمائي من خلال فيلم «ابن مين فيهم»، المعروض حالياً في دور العرض، بمشاركة بدرية طلبة وإيمان السيد.

والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، ويشارك ضمن المنافسة الحالية في شباك التذاكر، محققاً ردود فعل إيجابية من الجمهور.

«السوق الحرة» في رمضان

وكانت هالة فاخر قد شاركت في موسم رمضان 2026 من خلال مسلسل «السوق الحرة»، إلى جانب محمد ثروت، ومحمد رضوان، ويزو، ومحمود الليثي، وحسام داغر، وعدد من ضيوف الشرف.

والعمل من تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي.