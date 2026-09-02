أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستهداف الناقلة السعودية (سدر) خلال عبورها مضيق هرمز، وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة.

وقالت الوزارة في بيان: «كما تدين المملكة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وتؤكد وقوفها وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات لضمان حماية أمنها وسيادتها من أي تهديد».

وأضافت: «المملكة تؤكد ضرورة وقف التصعيد واحترام أمن الملاحة الدولية وسلامتها، وأمن إمدادات الطاقة العالمية، ومبادئ حسن الجوار، وسيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة، والقانون والأعراف الدولية».

وتابعت: «المملكة تدعو جميع الأطراف للتهدئة ووقف التصعيد واحترام القانون الدولي والعودة للمفاوضات والحلول السلمية».