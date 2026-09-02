حصدت شركة المراعي جائزتين بارزتين خلال حفل جوائز «ذا أسيت تريبل إيه للتمويل الإسلامي 2026»، الذي أُقيم في مدينة كوالالمبور بماليزيا، عن فئتي «أفضل مُصدر للصكوك الإسلامية لعام 2026» و«أفضل صكوك في قطاع الأغذية والمشروبات»، وذلك تقديراً لمكانة الشركة وسمعتها في أسواق التمويل الإسلامي وتميزها في هيكلة إصداراتها المالية وتنفيذها.

تُعدّ جوائز «ذا أسيت تريبل إيه للتمويل الإسلامي» من أبرز الجوائز على المستوى العالمي في مجال التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال، وتصدرها مجلة «ذا أسيت» المتخصصة ومقرها هونغ كونغ. وتقوم منهجية التقييم على معايير مستقلة وصارمة تشمل: جودة الهيكل التمويلي، ومستوى التنفيذ، والأثر في السوق، والتسعير التنافسي، والابتكار في صياغة الشروط والأحكام. وتغطي هذه الجوائز إصدارات الصكوك والمؤسسات المالية الإسلامية والمعاملات في أسواق رأس المال عبر منطقة آسيا والشرق الأوسط، إلى جانب تغطية عالمية واسعة، مما يجعلها مرجعاً محورياً يعتمده المستثمرون والمؤسسات المالية في قياس التميّز والمصداقية.

وتعكس جائزة «أفضل مُصدر للصكوك الإسلامية لعام 2026» تقديراً شاملاً للأداء التمويلي لشركة المراعي، ولقدرتها على استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين المؤسسيين على المستويين الإقليمي والدولي، وتشير إلى المصداقية التي بنتها الشركة في أسواق التمويل الإسلامي عبر عقود من الالتزام. أما جائزة «أفضل صكوك في قطاع الأغذية والمشروبات»، فتُبرز التميّز الذي حققته الشركة في هذا الإصدار تحديداً من حيث هيكلية الإصدار والأثر في السوق ضمن قطاعها.

وتستند هاتان الجائزتان إلى إصدار صكوك المراعي من السلسلة الثالثة، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، الذي أُنجز في سبتمبر 2025، في إطار برنامج صكوك متوسطة الأجل بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار. وقد لاقى الإصدار إقبالاً استثنائياً تجاوز فيه حجم الطلبات 1.6 مليار دولار، أي ما يزيد على ثلاثة أضعاف حجم الإصدار، ما يعكس ثقة المستثمرين المؤسسيين في الملاءة المالية للشركة وجاذبية نموذج أعمالها.

وتمتد تجربة شركة المراعي في التمويل الإسلامي على مدى سنوات طويلة، فقد سبق للشركة أن حصدت جوائز أخرى في مجال الصكوك والتمويل الإسلامي، مما يعكس اتساق الأداء التمويلي وتراكم الخبرة في إدارة إصدارات الصكوك على مدى سنوات متتالية.

وتؤكد شركة المراعي التزامها بمواصلة تبنّي أفضل الممارسات الدولية في التمويل، وتطوير محافظها الاستثمارية بما يخدم إستراتيجيتها لتحقيق نمو مستدام ومتوازن، يجمع بين متانة الأداء المالي وريادة التشغيل والانتشار الجغرافي الأوسع.