«HONOR» تكشف إستراتيجية جديدة لعلامتها التجارية وتسرّع تحولها إلى منظومة عالمية للأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

• تمثل «Dare to Be» الإستراتيجية الجديدة لـ«HONOR»، وتعكس انتقالها من التركيز على الهواتف الذكية إلى منظومة أوسع من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي • تستند الإستراتيجية الجديدة إلى «خطة ألفا: من الرؤية إلى الواقع ALPHA PLAN: From Vision to Reality التي استعرضتها «HONOR» خلال مؤتمر LEAP 2026

أعلنت «HONOR»، العلامة الرائدة عالمياً في الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اليوم، إستراتيجيتها الجديدة للعلامة التجارية «Dare to Be» في خطوة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الشركة، التي تنتقل فيها من حضورها المعروف في سوق الهواتف الذكية إلى بناء منظومة أوسع من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل الأجهزة الذكية والروبوتات والبرمجيات من الجيل الجديد والتجارب المتصلة بالذكاء الاصطناعي.

وتجمع الإستراتيجية الجديدة تقنيات «HONOR» ومنتجاتها وشراكاتها وطموحاتها المستقبلية ضمن توجه موحد، يعكس تركيز الشركة على تطوير طريقة عمل الأجهزة والخدمات والذكاء الاصطناعي معاً، لتقديم تجارب أكثر ذكاءً وترابطاً وسهولة، تتمحور حول حاجات الإنسان.

وتعمل «HONOR» على تطوير تقنيات مصممة للعمل إلى جانب الإنسان، بما يجعل التجارب اليومية أكثر ذكاءً وترابطاً وسلاسة.

علامة جديدة لمرحلة جديدة من «HONOR»

بعد سنوات من الابتكار والنمو المتواصل في قطاع التكنولوجيا، تدخل «HONOR» مرحلة جديدة في مسيرتها، تتجاوز فيها قطاع الهواتف الذكية التقليدي لتطوير أشكال جديدة من الأجهزة والتجارب الذكية.

ويُعد هاتف HONOR Robot Phone أحد أبرز الأمثلة على هذا التحول. إذ يجمع بين الذكاء الاصطناعي المتجسد ونظام كاميرا روبوتي متكامل، ليقدم جيلاً جديداً من الأجهزة الذكية القادرة على الحركة والاستجابة والتفاعل مع المستخدمين والبيئة المحيطة بهم.

ويجسد الجهاز طموح «HONOR» لنقل الذكاء الاصطناعي من مجرد مجموعة من المزايا والوظائف إلى عنصر أساسي في طريقة عمل الأجهزة وتفاعلها مع المستخدمين.

وفي الوقت نفسه، تواصل «HONOR» توسيع منظومتها لتشمل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء وغيرها من الأجهزة الذكية، بهدف توفير تجارب أكثر ترابطاً وتكاملاً عبر مختلف منتجاتها.

«خطة ألفا: من الرؤية إلى الواقع»

تشكل «خطة ألفا: من الرؤية إلى الواقع «ALPHA PLAN: From Vision to Reality» الأساس الإستراتيجي لتحول «HONOR»، وقد استعرضت الشركة هذه الرؤية خلال مؤتمر LEAP 2026 في الرياض تحت عنوان «خطة ألفا: من الرؤية إلى الواقع».

وتحدد «خطة ألفا» طموح «HONOR» لبناء منظومة مفتوحة ومترابطة من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجمع بين الأجهزة الذكية والروبوتات والبرمجيات من الجيل الجديد.

ويأتي نظام التشغيل Agentic OS في صميم هذه الرؤية، باعتباره الخطوة التالية في تطور البرمجيات لدى «HONOR». وصُمم النظام لفهم حاجات المستخدم بصورة أفضل والمساعدة في تنفيذ المهام الأكثر تعقيداً، بما يجعل التفاعل مع التكنولوجيا أكثر طبيعية وسهولة واستباقية، مع ربط التجارب بين مختلف الأجهزة.

وخلال مؤتمر LEAP 2026، حولت «HONOR» هذه الرؤية إلى تجارب عملية مترابطة شملت الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء وغيرها من الأجهزة الذكية، لتوضح كيف تنتقل منظومة الذكاء الاصطناعي لديها من الرؤية إلى الواقع.

التقنيات والمنتجات والشراكات تجسد الإستراتيجية الجديدة

تعكس خارطة «HONOR» التقنية بوضوح مسار التحول الذي تنتهجه الشركة. ويمثل نظام Agentic OS خطوة جديدة نحو برمجيات قادرة على فهم حاجات المستخدم بصورة أفضل وتنسيق المهام وتنفيذ الإجراءات الأكثر تعقيداً.

أما هاتف HONOR Robot Phone، فينقل هذه الفكرة إلى العالم الواقعي، من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي المتجسد ونظام كاميرا روبوتي قادر على الحركة والاستجابة والتفاعل مع المستخدمين بصورة أكثر طبيعية.

ويمثل التصوير أحد المجالات الرئيسية للابتكار لدى «HONOR». ومن خلال AiMAGE، تواصل الشركة تطوير التصوير بالهواتف الذكية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز قدراتها من خلال شراكات متخصصة.

ومن أبرز هذه الشراكات تعاون «HONOR» مع ARRI، إحدى أكثر الشركات العالمية شهرة في مجال صناعة الأفلام الاحترافية، والتي تُستخدم كاميراتها وعدساتها وتقنياتها الخاصة بالتصوير على نطاق واسع في أهم إنتاجات السينما والتلفزيون، بما في ذلك مهرجان كان السينمائي 2026.

ومن خلال الجمع بين خبرة ARRI في علوم ومعالجة الصور، وقدرات «HONOR» في الذكاء الاصطناعي والتصوير الحاسوبي وهندسة الأجهزة، تسهم الشراكة في تقريب الخبرات السينمائية الاحترافية من مستخدمي الهواتف الذكية، ودعم طموح «HONOR» لجعل تقنيات السرد البصري المتقدمة أكثر سهولة وإتاحة للاستخدام اليومي.

التقنيات والشراكات تقود مسيرة التحول

يدعم توجه «HONOR» الجديد مجموعة متنامية من الابتكارات التقنية والشراكات الإستراتيجية.

ومن خلال AiMAGE، تطور «HONOR» قدرات التصوير بالهواتف الذكية عبر نظام للتصوير الحاسوبي يعتمد على التعاون بين الجهاز والسحابة، ويجمع قدرات الذكاء الاصطناعي على مستوى الأجهزة والسحابة لتقديم تجارب تصوير أكثر تطوراً.

كما تتعاون «HONOR» مع ARRI، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال صناعة الأفلام والتصوير الاحترافي. ومن خلال الجمع بين خبرة ARRI في علوم ومعالجة الصور وقدرات «HONOR» في الذكاء الاصطناعي والتصوير الحاسوبي وهندسة الأجهزة، تسهم الشراكة في تقريب تقنيات التصوير الاحترافي من مستخدمي الهواتف الذكية، ودعم مرحلة جديدة من تقديم تجارب تصوير سينمائية عبر الهواتف.

وتؤكد هذه التطورات مجتمعة توسع قدرات «HONOR» إلى ما هو أبعد من الهواتف الذكية التقليدية، واستكشافها فرصاً جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصوير والأجهزة المتصلة.

زخم قوي يدعم المرحلة الجديدة من «HONOR»

تدخل «HONOR» هذه المرحلة الجديدة مدعومة بزخم قوي في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس قوة علامتها وأعمالها مع مواصلة توسعها إلى ما هو أبعد من قطاع الهواتف الذكية.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن Omdia حول سوق الشرق الأوسط، حققت «HONOR» نمواً بنسبة 35% خلال النصف الأول من عام 2026، لتصبح ثاني أكبر علامة للهواتف الذكية في المنطقة، والوحيدة بين العلامات الرائدة التي حققت نمواً خلال فترة تراجعت فيها شحنات الهواتف الذكية في المنطقة بنسبة 13%.

ويعكس هذا الأداء تنامي قوة علامة «HONOR» ومحفظة منتجاتها وحضورها في الأسواق، مدعوماً باستمرار استثماراتها في الابتكار وقنوات البيع والتوزيع والشراكات الإستراتيجية. كما يوفر هذا الأداء أساساً قوياً لمرحلة النمو القادمة، مع توسع «HONOR» من الهواتف الذكية إلى منظومة أوسع من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومن خلال إستراتيجيتها «Dare to Be»، تؤكد «HONOR» طموحها لتجاوز المألوف، ودفع حدود الابتكار، وتطوير تجارب جديدة تتيح للإنسان والذكاء الاصطناعي العمل معاً لتحقيق المزيد.