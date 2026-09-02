كشفت بيانات جمعتها وكالة «بلومبيرغ»، عن استقطاب أول طرح سيادي سعودي مقوّم بالدولار من الصكوك هذا العام طلبات بنحو 16.5 مليار دولار، متجاوزاً خمسة أضعاف قيمة الإصدار، في مؤشر على ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة رغم موجة البيع التي اجتاحت أسواق السندات العالمية.



إقبال قوي



وبحسب بيان للمركز الوطني لإدارة الدين، أتاح الإقبال القوي للحكومة جمع 3.25 مليار دولار، مع خفض هامش العائد على شريحتي الإصدار بنحو 30 نقطة أساس مقارنة بالمستويات الاسترشادية الأولية. وقال المركز في بيان: «إن المملكة اقترضت 1.25 مليار دولار عبر صكوك لأجل خمس سنوات، وملياري دولار عبر شريحة لأجل عشر سنوات».



متانة الاقتصاد السعودي



وأشار المركز إلى أن حجم الإقبال يعكس ثقة المستثمرين بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه." وبين أن الطرح يأتي ضمن إستراتيجية المركز الرامية إلى توسيع قاعدة المستثمرين بغرض تلبية حاجات المملكة التمويلية استباقياً من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية.

يذكر أن حجم الطلبات اكتسب أهمية إضافية بالنظر إلى توقيت الإصدار، إذ جاء وسط موجة بيع في أسواق السندات الدولية دفعت عوائد الديون الحكومية إلى الارتفاع في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب إيران إلى زيادة مخاوف التضخم، بالتزامن مع تصاعد رهانات المستثمرين على احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في وقت لاحق من سبتمبر، وهو ما يقلل من جاذبية السندات المتداولة حالياً.