زاد متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ أبريل الماضي، (منذ خمسة أشهر)، مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وبلغ متوسط سعر الديزل على مستوى الولايات المتحدة 5.687 دولار للجالون اليوم، وهو الأعلى منذ أبريل، وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية.

وتلقت أسعار الديزل دعمًا هذا العام جراء استمرار الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قلصت موسكو صادراتها بسبب استهداف المصافي والموانئ.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اجتماع مغلق على مصافي النفط لزيادة الإنتاج المحلي من الديزل والبنزين، سعيًا لخفض الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، بحسب وكالة «بلومبيرغ».

تصاعد المخاوف

وارتفعت أسعار النفط 1% في التعاملات المبكرة، اليوم، مواصلة قفزة الجلسة السابقة، مع تصاعد المخاوف من اضطراب الإمدادات بعدما تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات خلال الليل، مما بدد الآمال في انحسار سريع للتوتر في الشرق الأوسط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتاً بما يعادل 0.95% إلى 95.55 دولار للبرميل؛ ليتداول قرب أعلى مستوياته في نحو 6 أسابيع، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتاً أو 0.6% إلى 90.66 دولار.

وقفز العقدان بأكثر من أربعة دولارات أمس، مسجلين أكبر مكسب لبرنت منذ 24 يوليو الماضي ولخام غرب تكساس الوسيط منذ 23 يوليو الماضي.