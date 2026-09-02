ذكرت مصادر، نقلاً عن بيانات لمعهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام والديزل بالولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين، وذلك بحسب ما نشر موقع «العربية. نت».

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها: «إن مخزونات النفط الخام انخفضت 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس الماضي».

وأشارت المصادر إلى أن مخزونات البنزين ارتفعت 348 ألف برميل، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير 265 ألف برميل مقارنة بالأسبوع السابق.

تصاعد المخاوف

وارتفعت أسعار النفط 1% في التعاملات المبكرة، اليوم، مواصلة قفزة الجلسة السابقة، مع تصاعد المخاوف من اضطراب الإمدادات بعدما تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات خلال الليل، مما بدد الآمال في انحسار سريع للتوتر في الشرق الأوسط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتاً بما يعادل 0.95% إلى 95.55 دولار للبرميل؛ ليتداول قرب أعلى مستوياته في نحو 6 أسابيع، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتاً أو 0.6% إلى 90.66 دولار.

وقفز العقدان بأكثر من أربعة دولارات أمس، مسجلين أكبر مكسب لبرنت منذ 24 يوليو الماضي ولخام غرب تكساس الوسيط منذ 23 يوليو الماضي.