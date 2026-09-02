أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، (الأربعاء)، عن إدانته بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن.



وقال البديوي: «ندين بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكاً سافراً لسيادة الدول وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها».



وشدد الأمين العام على أن دول مجلس التعاون تقف إلى جانب مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، في كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة شعبها والمقيمين على أراضيها.



وكانت الكويت ومصر واليمن قد أعربوا عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين للاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت مواقع في الكويت والبحرين والأردن والعراق، مؤكدين أنها تهديد خطير لأمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها.