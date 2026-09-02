أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السوري عبد السلام هيكل، أن سورية تحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 5 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات والتحول الرقمي، في وقت تتطلع فيه البلاد لجذب مزيد من الشركات الإقليمية والعالمية للمشاركة في إعادة بناء البلاد.



وقدّر الوزير، خلال مقابلة مع "الشرق بلومبرغ" على هامش مؤتمر "ليب 2026" بالعاصمة السعودية الرياض الاستثمارات المطلوبة في هذا المشروع بأكثر من مليار دولار إضافة إلى مليار دولار أخرى لتطوير البنية التحتية للألياف الضوئية.



مشروع الشبكة الرئيسية



وبحسب تصريحات الوزير، تستهدف البلاد أكثر من 3 مليارات دولار، في قطاع خدمات الهاتف المحمول.



وقال هيكل: "إن الوزارة تعمل على مشروع الشبكة الرئيسية بما يسمح بزيادة سعات نقل البيانات وسرعات الإنترنت، بالتوازي مع تطوير خدمات الاتصالات والتحول الرقمي".



وأضاف: "المشروع لن يربط الأنحاء السورية فحسب بل سيعزز أيضاً الربط الإقليمي لحركة البيانات".



وأفاد أن المشروع يستهدف أيضاً إنشاء مسار بري بديل لحركة البيانات عبر سورية، بما يعزز موقعها في شبكات الربط بين المنطقة والأسواق الخارجية.



وبين أن الفترة القصيرة القادمة ستشهد إعلان تفاصيل اتفاق بين سورية والأردن والسعودية يتعلق بالربط الإقليمي.



وأشار إلى أن عدداً من الشركات السعودية أبدت اهتماماً بالفعل بدخول السوق السورية خلال اجتماعات عقدها على مدار اليومين الماضيين.