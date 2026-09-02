في لقاء جمع الخبرة المهنية بالحوار المفتوح، استضاف فرع هيئة الصحفيين السعوديين بجازان، بالتعاون مع جمعية أدبي جازان، ضمن برنامج «حديث الإعلاميين»، المحرر الصحفي بصحيفة «عكاظ» محمد المالكي، في أمسية إعلامية استعرض خلالها محطات من تجربته الصحفية، وقدم للحضور خلاصة سنوات من العمل والممارسة في بلاط الصحافة.

وتنقل اللقاء بين محطات التجربة الصحفية، ومهارات صناعة الخبر، وطرق التعامل مع الأحداث والمصادر، وصولًا إلى التحديات التي يفرضها المشهد الإعلامي الجديد، في ظل التحول المتسارع في أدوات النشر وصناعة المحتوى.

وشهدت الأمسية حوارًا مفتوحًا وتفاعلًا لافتًا من الحضور، حيث تبادل المشاركون الآراء والتجارب حول واقع العمل الصحفي، وأهمية أن يواصل الإعلامي تطوير أدواته ومهاراته، وأن يكون أكثر قدرة على مواكبة المستجدات، دون أن يفقد جوهر المهنة القائم على الدقة والمصداقية والمسؤولية.

كما سلط المالكي الضوء على أهمية التجربة الميدانية في بناء شخصية الصحفي، وصقل مهاراته، مؤكدًا أن الصحافة ليست مجرد نقل للمعلومة، بل مسؤولية وممارسة يومية تتطلب البحث والتحقق والقدرة على الوصول إلى المعلومة وصياغتها بأسلوب مهني مؤثر.

وفي ختام اللقاء، كرّم مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بجازان، الدكتور علي خواجي، المحرر الصحفي محمد المالكي، تقديرًا لمشاركته وإثرائه برنامج «حديث الإعلاميين» بتجربته المهنية، وما قدمه من رؤى وتجارب للحضور.

ويأتي برنامج «حديث الإعلاميين» منصةً للحوار وتبادل الخبرات، وإتاحة الفرصة أمام الإعلاميين والمهتمين للالتقاء بأسماء وتجارب مهنية، والاستفادة من خبراتها في مسيرة العمل الإعلامي.