صعد سعر الغاز الأوروبي إلى أعلى مستوى له منذ بداية عام 2023، مدفوعاً باستئناف إيران والولايات المتحدة الضربات هذا الأسبوع، ما يعقّد عملية ملء المخزونات قبل فصل الشتاء.

احتياطيات منخفضة

وكانت العقود الآجلة للغاز وفق مؤشر «تي تي إف» الهولندي، المرجعي في أوروبا، تسجّل 73.85 يورو للميغاواط/ساعة، بعدما بلغت 75.33 يورو، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2023. وتُعتبر احتياطيات الغاز الأوروبية منخفضة بالنسبة لهذه الفترة من العام، ما يعني أن الحاجة كبيرة للتزوّد بهذه المادة قبل الشتاء. وتنافس أوروبا آسيا على بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال، وهي تستعد لحظر استيراده من روسيا بالكامل اعتباراً من كانون 2027.

زيادة الطلب

وأوضح المحلل لدى إحدى الشركات المتخصصة في القطاع جوناثان شروير: «الصيف الحار بشكل استثنائي في أوروبا وفي الدول الآسيوية الرئيسية المستوردة للغاز، أدى إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال لتغذية أنظمة التكييف».

بدوره، رأى المحلل لوهمان راسموسن، أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط يجعل من الصعب أكثر فأكثر الركون إلى فرضية عودة تدفقات الغاز الطبيعي المسال إلى طبيعتها سريعاً، وهو ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع الحاد.

وأفاد أن إمدادات النفط أفضل قليلاً، إذ تمكّنت السعودية والإمارات من التصدير عبر خطوط أنابيب بديلة تربط تباعاً بخليج عُمان والبحر الأحمر.