أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء)، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)، وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم زياد وليد محمد عبدالله حيدره (يمني الجنسية) على قتل نسيم محمد محمد ردمان قائد (يمني الجنسية) وذلك بضربه بأداة حادة في رأسه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصاً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني زياد وليد محمد عبدالله حيدره (يمني الجنسية) يوم الأربعاء بتاريخ 20 / 3 / 1448هـ الموافق 2 / 9 / 2026م بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذّر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.