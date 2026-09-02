كشف التقرير الأسبوعي لقيمة ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، الذي تنشره تداول السعودية، أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق الرئيسية السعودية بلغت 9541.56 مليار ريال بنهاية أغسطس 2026، بارتفاع نحو 0.94% وبقيمة بلغت نحو 88.8 مليار ريال، مقارنةً بالشهر الذي سبقه.

تصنيف المستثمر

وعلى صعيد تصنيف المستثمر حسب السلوك الاستثماري، ارتفعت ملكية المستثمرين المؤسسيين بنحو 68.34 مليار ريال لتصل إلى 9117.14 مليار ريال، فيما ارتفعت ملكية المستثمرين غير المؤسسيين بنحو 20.42 مليار ريال لتصل إلى 424.43 مليار ريال.

الأسهم المملوكة للأجانب

ارتفعت قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بسوق الأسهم السعودية الرئيسية بشكل ملحوظ خلال شهر أغسطس 2026، مقارنة بالشهر السابق، بدعم المؤسسات. وكشف التقرير الشهري على موقع «تداول»، عن ارتفاع قيمة ملكية الأجانب بالأسهم السعودية بواقع 23.65 مليار ريال (6.31 مليار دولار). وصعدت ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي إلى 461.52 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس الماضي، مقابل 437.87 مليار ريال بنهاية الشهر السابق. وسجلت قيمة ملكية المؤسسات الأجنبية ارتفاعاً بلغ 20.94 مليار ريال لتصعد إلى 382.84 مليار ريال، مقارنة بـ 361.9 مليار في نهاية الشهر السابق.