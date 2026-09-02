ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيماً مخالفاً لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية؛ لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في منطقة عسير، وطُبّقت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل إلى الجهات المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلباً على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، حاثّةً على الإبلاغ عن أي حالات تُمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستُعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.