تصدر العُلا ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم مع ختام الجولة الثالثة، إثر تغلبه على ضيفه الرائد بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، في استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.



وجاء هدفا اللقاء في شوط المباراة الأول، إذ تقدم العُلا من ضربة جزاء سجلها مهاجمه الهولندي سيلا سو عند الدقيقه 32، ونجح المهاجم الهندوراسي روميل كيوتو في تسجيل ثاني أهداف العُلا عند الدقيقه 38 من الشوط الأول، فيما شهد شوط المباراة الثاني سجالاً بين الفريقين لينتهي اللقاء بفوز العُلا بهدفين للا شيء.



ورفع العُلا بهذا الفوز رصيده إلى 9 نقاط ليعتلي صدارة سلم الترتيب، محققاً انتصاره الثالث على التوالي، ليواصل حضوره في دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه بسيرو، فيما تجمد رصيد الرائد عند 3 نقاط من ثلاث مباريات ليحل في المرتبة الـ13 في جدول الترتيب، ويسعى إلى استعادة توازنه وتحسين موقعه خلال الجولات القادمة.



ويلاقي العُلا الثلاثاء القادم مضيفه ضمك، فيما يستضيف الرائد نظيره الجيل مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين للموسم الرياضي 2026-2027 الذي يضم 18 فريقاً تتنافس على المراكز المتقدمة وبطاقات الصعود.