تتواصل منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، اليوم الخميس، بإقامة ثلاث مواجهات تحمل أهمية كبيرة للفرق الثمانية، إذ تتطلع الأندية إلى حصد النقاط وتعزيز مراكزها في جدول الترتيب، في يوم كروي يشهد مواجهات بين الفيحاء والخلود، ونيوم والخليج، والدرعية والقادسية.

يستضيف الفيحاء نظيره الخلود الساعة 6:55 مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في مواجهة يبحث خلالها الفريقان عن تحقيق نتيجة إيجابية. ويقود الفيحاء المدرب فابيو كاريل، فيما يتولى ديس باكنغهام مهمة تدريب الخلود، وسط اعتماد متوقع من الفريقين على عناصرهما الأساسية.

ومن المنتظر، أن يدخل الفيحاء بتشكيلة تضم أورلاندو موسكيرا في حراسة المرمى، ومحمد البقعاوي، باولو أوليفيرا، مخير الرشيدي، وأحمد بامسعود في الدفاع، وهوغو مورا في الوسط، إلى جانب نواف الحارثي، ألفا سيميدو، علي الحسين، وفاشيون ساكالا، ولازارو ماركيز في الهجوم.

في المقابل، يُنتظر أن يعتمد الخلود على حامد الشنقيطي، عدي سليماني، سلطان الشهري، رمزي صولان، وإدغاراس أوتكوس، وعبدالرحمن الدوسري وسيدوبا سيسي في الوسط، وإيكر كورتاهارينا، جون باكلي، وشاكيل بيناس، وجوليان دومينغيز.

ويبرز فاشيون ساكالا كأحد أهم مفاتيح الفيحاء الهجومية، فيما يعول الخلود على إيكر كورتاهارينا لصناعة الخطورة أمام مرمى أصحاب الأرض.

ويستقبل نيوم ضيفه الخليج الساعة 7:30 مساء، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، في لقاء يسعى من خلاله أصحاب الأرض إلى مواصلة حصد النقاط، بينما يأمل الخليج في العودة بنتيجة إيجابية.

ويقود نيوم المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، الذي يمتلك مجموعة من الأسماء البارزة، في مقدمتها الفرنسي ألكسندر لاكازيت، بينما يقود الخليج المدرب الأوروجوياني غوستافو بويت.

ومن المتوقع، أن تضم تشكيلة نيوم مارسين بولكا، إسلام هوساوي، ناثان زيزي، مالانغ سار، خليفة الدوسري، خليل العبسي، أمادو كوني، علاء حجي، جورجيوس ماسوراس، هارون كمارا، وألكسندر لاكازيت. في الجانب الآخر، ينتظر أن يعتمد الخليج على أنتوني موريس، سعيد آل حمسل، أحمد عسيري، محمد الخبراني، بيدرو ريبوشو، عمر مسراريل، نواف الصعدي، ماجد كنبانة، ميغيل كريسبو، موسى بارو، وصالح آل جمعان.

وتتجه الأنظار إلى لاكازيت في صفوف نيوم، باعتباره أحد أبرز الأسماء القادرة على صناعة الفارق هجومياً، فيما يمثل موسى بارو أحد أهم الأوراق الهجومية للخليج.

وتختتم المواجهات، عندما يلتقي الدرعية مع القادسية على ملعب الأول بارك في الرياض، 9:00 مساء، في مباراة يتوقع أن تحظى بمتابعة كبيرة، نظراً لما يملكه الفريقان من أسماء مميزة. ويعتمد الدرعية على مجموعة من العناصر البارزة، يتقدمها إدريسا غايي، أوسكار رودريغيز، وبولبينة ونونيز، بينما يملك القادسية قوة هجومية وفنية كبيرة بقيادة عدد من النجوم، في مقدمتهم ناتشو، ريندرز، ريتيغي وكينيونيس.

ومن المنتظر أن تضم تشكيلة الدرعية فاسيل، وادي، علي عسيري، مبيمبا، لاجامي، إدريسا غايي، رودريغيز، ميلوت، بولبينة، دياندي، ونونيز.

أما القادسية، فيتوقع أن يبدأ بكاستيلس، ناتشو، ألفاريز، أبو الشامات، فيجل، الجوير، ريندرز، محنشي، بونسو باه، ريتيغي، وكينيونيس.