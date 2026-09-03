يشارك المنتخب الوطني السعودي تحت 21 عامًا في منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية (ناغويا 2026)، والتي ستقام خلال الفترة من الرابع عشر من شهر سبتمبر وحتى الثالث من شهر أكتوبر القادم.



واستدعى المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو 23 لاعبًا لمنافسات البطولة، هم: عبدالرحمن الغامدي، يزن الرويلي، محمود البريه، عواد دهل، سلطان العيسى، محمد برناوي، مشعل الداود، عواد أمان، عبدالعزيز السويلم، سعد المطيري، يزن مدني، بسام هزازي، عبدالعزيز الفواز، علي الحسين، إياد هوسا، فرحة الشمراني، راكان الغامدي، عمار اليهيبي، زياد ملا، صبري دهل، سعد حقوي، ثامر الخيبري، تركي الغميل.



وسيفتتح المنتخب الوطني تحت 21 عامًا يوم (الجمعة) الموافق 18 سبتمبر مبارياته ضمن المجموعة الرابعة من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية بمواجهة منتخب قطر، على أن يلاقي منتخب كوريا الجنوبية يوم (الثلاثاء) 22 من الشهر ذاته.



وسيقيم أخضر 21 عامًا معسكرًا إعداديًا في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 13 سبتمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية (ناغويا 2026).



يذكر أن هذه المشاركة تأتي في إطار التوجه لتطوير مهارات اللاعبين الشباب وإعدادهم للمنافسات الدولية الكبرى.