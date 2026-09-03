علمت مصادر «عكاظ» أن حالة من الامتعاض تسود بين عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجاه المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو، على خلفية ما يعتبرونه تدخلات متكررة منه في بعض الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بالفريق، الأمر الذي انعكس على الأجواء الداخلية خلال الفترة الماضية.



وبحسب المصادر، فإن عدداً من اللاعبين أبدوا عدم ارتياحهم للطريقة التي يتعامل بها المدير الرياضي مع بعض الملفات الخاصة بالفريق، مؤكدين أن استمرار التدخلات تسبب في حالة من الشحن والضغط داخل المجموعة، في وقت يحتاج الأهلي إلى مزيد من الاستقرار والهدوء لاستعادة توازنه بعد النتائج الأخيرة.



وأشارت المصادر إلى أن اللاعبين يأملون من مسؤولي شركة النادي الأهلي التدخل لمعالجة الوضع الحالي، وسط رغبة لدى عدد منهم في إبعاد روي بيدرو عن المشهد، وإعادة ترتيب الأوضاع بما يسهم في استعادة الأجواء الإيجابية وروح الفريق التي كانت إحدى أبرز نقاط قوة الأهلي خلال المواسم الماضية.



وتأتي هذه التطورات في وقت تصاعدت الضغوط على المدير الرياضي البرتغالي من جانب الجماهير الأهلاوية، التي أبدت خلال الفترة الأخيرة اعتراضها على عدد من القرارات المتعلقة بملف التعاقدات ورحيل بعض عناصر الفريق، وطالبت بإجراء تغييرات تعيد الاستقرار للمنظومة الرياضية. كما تحدثت تقارير منشورة الأربعاء عن وصول حالة الاستياء من بيدرو إلى عدد من لاعبي الفريق.



وتزداد الضغوط داخل البيت الأهلاوي بعد خسارتَي الفريق المتتاليتين أمام الخلود والهلال في دوري روشن السعودي، وهي النتائج التي رفعت من حدة الانتقادات الموجهة للعمل الإداري والرياضي، وفتحت باب التساؤلات حول مستقبل المرحلة القادمة وضرورة التحرك سريعاً لإعادة الهدوء والاستقرار قبل الاستحقاقات القادمة.