بدأت ملامح الحضور السعودي في الموسم الدرامي لرمضان القادم تتشكل مبكراً، مع دخول عدد من الأعمال مراحل مختلفة من التحضير، وارتباط أسماء فنية سعودية بمشاريع تتنوع في موضوعاتها وقوالبها الدرامية.

ويأتي مسلسل «العقيلات» ضمن الأعمال المنتظرة، بمشاركة الفنان ناصر القصبي والفنانة ريم الحبيب، في حضور يعزز موقع الإنتاج السعودي ضمن خريطة الموسم القادم.

وفي مسار آخر، تستعد الفنانة لبنى عبدالعزيز لخوض تجربة «الساحرة»، فيما تحضر الفنانة إلهام علي من خلال مسلسل «خاطفة الدمام»، الذي يستند إلى قضية واقعية، ويأتي في أربع حلقات، تحت إدارة المخرج سعيد الماروق.

كما يواصل الفنان عبدالمحسن النمر نشاطه الدرامي عبر مسلسل «بيت هدام»، المقرر حضوره ضمن موسم رمضان، في امتداد لمشاركاته المتنوعة خلال الفترة الأخيرة.

وتكشف هذه المشاريع - رغم أن الموسم لا يزال في مرحلة مبكرة - حضوراً سعودياً متنوعاً يجمع بين أسماء صاحبة خبرة، ووجوه رسّخت حضورها خلال السنوات الأخيرة، وسط انتظار اكتمال قوائم المشاركين والتفاصيل الإنتاجية للأعمال قبل انطلاق الموسم.

وتبقى الخريطة مرشّحة للتوسّع، مع الإعلان عن مشاريع جديدة خلال الأشهر القادمة.