أعلن نادي جنوى تعاقده مع النجم الإيطالي ذي الأصول المصرية ستيفان الشعراوي في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع روما.

عودة بعد 15 عاماً

ولم يكشف نادي جنوى عن مدة التعاقد، مكتفياً بتسليط الضوء على بداية ستيفان الشعراوي مسيرته الكروية، قبل أن يرحل في 2011 إلى نادي ميلان في صفقة انتقال حر.

مسيرة حافلة مع الأندية

ولعب الشعراوي لأندية بادوفا وميلان وموناكو وشنغهاي شينهوا وروما، وخلال مسيرته، خاض أكثر من 500 مباراة في منافسات الأندية الاحترافية، مسجلاً أكثر من 100 هدف، وحصد العديد من الألقاب، منها كأس السوبر الإيطالي مع ميلان، ودوري المؤتمر الأوروبي مع روما.

أرقام الشعراوي مع إيطاليا

ويحمل الشعراوي الجنسيتين الإيطالية والمصرية، وقد مثل إيطاليا على المستوى الدولي، إذ شارك في 32 مباراة وسجل سبعة أهداف مع المنتخب الأول.