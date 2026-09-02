توصل نادي طرابزون سبور إلى اتفاق مع مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي ريتشارليسون، لضمه قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في تركيا، بحسب ما أورده الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو.

راتب مغرٍ

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «وافق ريتشارليسون على الانضمام إلى طرابزون سبور، إذ تم الاتفاق على راتب يعادل ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه حالياً في توتنهام».

ريتشاليسون أولوية قصوى

وأضاف الصحفي الموثوق أن توتنهام رفض عرضين بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني و20 مليون جنيه إسترليني لرحيل ريتشارليسون، ومن المتوقع أن يقدم طرابزون عرضاً جديداً، إذ يضع النادي التركي التعاقد مع ريتشارليسون كأولوية قصوى.

يُذكر أن طرابزون سبور التركي دعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بصفقتين مجانيتين من العيار الثقيل، إذ تعاقد مع النجم المصري محمد صلاح والبرازيلي فابينيو.

انطلاقة متواضعة

ورغم التعاقد مع صلاح وفابينيو، بدأ طرابزون الموسم بشكل مخيب للآمال، إذ حصد 4 نقاط فقط من أصل 9 في أول 3 مباريات من الدوري التركي، كما ودع بطولة الدوري الأوروبي من الدور التمهيدي.