قدم نادي الاتحاد عرضاً إلى فينورد الهولندي لضم لاعبه الجزائري أنيس حاج موسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب ما أوردته شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية.

اهتمام أوروبي

وأوضحت الشبكة أن اللاعب حظي باهتمام أوروبي واسع خلال الميركاتو الصيفي، إذ أبدت أندية ليل ومارسيليا وسبورتينغ لشبونة اهتماماً متفاوتاً بالجناح الأيمن، الذي مثّل الجزائر في كأس العالم 2026.

موسم استثنائي

وأضاف التقرير أن حاج موسى قدم أداءً استثنائياً مع فينورد الموسم الماضي، إذ شارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً في 40 مباراة، سجل خلالها 14 هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة.

عقد طويل مع فينورد

ويرتبط أنيس حاج موسى بعقد مع فينورد حتى 30 يونيو 2030، فيما تُقدر قيمته السوقية بـ30 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».