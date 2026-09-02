انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالرحمن بن محمد بن مبارك الجويعد (أبو محمد)، في ليلة زفاف ابنته، وسط مشاعر من الحزن والأسى بين أسرته وأقاربه ومحبيه، الذين نعوه مستذكرين سيرته العطرة وما عُرف عنه من طيب المعشر وحسن الخلق والتواضع والكرم والسخاء.



وأكد محبو الفقيد أن رحيله غيّب جسده، لكنه أبقى أثراً طيباً سيظل حاضراً في نفوس كل من عرفه، مشيرين إلى ما كان يتحلى به من المروءة والنبل والشهامة وحسن التعامل ورفعة الروح، داعين الله أن يجعل ما قدمه من خير وإحسان في موازين حسناته.



وصلي عليه عقب صلاة عصر، اليوم (الأربعاء)، في جامع الأمير مشعل بن عبدالعزيز بمحافظة حوطة بني تميم، فيما يُستقبل العزاء في منزله بحي السلامية، مخطط 204.