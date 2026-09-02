رد الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن على سؤال «عكاظ» حول أسباب التركيز على 11 رياضة ضمن رياضات منصات التتويج، وإمكانية انضمام رياضات أخرى إليها مستقبلاً، مؤكداً أن العمل مستمر على توسيع قاعدة رياضيي النخبة وزيادة أعداد اللاعبين واللاعبات القادرين على المنافسة في الرياضات المستهدفة، بما يعزز فرص المملكة في الوصول إلى منصات التتويج مستقبلاً.



وقال باعشن: «هدفنا زيادة عدد رياضيي النخبة، وتعزيز حضور الرياضات القادرة على الوصول إلى منصات التتويج مستقبلاً، مع ضمان استمرار البرنامج في مساره وبوتيرة عالية».



وأوضح باعشن أن التركيز في المرحلة الحالية لا يقتصر على تحقيق النتائج الآنية، بل يمتد إلى بناء مسار مستدام لتطوير الرياضيين ورفع أعداد رياضيي النخبة وتأهيلهم للمنافسة وتحقيق الإنجازات في الاستحقاقات القادمة.