واصل النجم الهلالي سلطان مندش ظهوره الفني اللافت مع فريقه في الموسم الرياضي الحالي، إذ نجح في الحصول على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الأهلي، بعد أن ساهم مع زملائه اللاعبين في انتصار فريقه في مواجهة الكلاسيكو بثلاثية نظيفة، واعتلاء صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين.



وجاء حصول مندش على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي للمرة الثانية بعد أن حصل على الجائزة للمرة الأولى في لقاء الفيحاء في الموسم الحالي بالدوري.



وأكد مندش أن حصوله على جائزة أفضل لاعب في مواجهة الأهلي الماضية يعد توفيقاً من رب العالمين، ودعماً من زملائه اللاعبين، متمنياً مواصلة المساهمة في تحقيق الانتصارات مع الزعيم في كل البطولات.



وأوضح مندش أنه سيواصل التألق وتقديم المستوى الفني الذي يرضي جماهير الهلال، وجميع اللاعبين في خدمة الزعيم.



واختتم حديثه بقوله إنه رهن إشارة المدرب إنزاغي وسيقوم بتنفيذ المهمات الفنية والتكتيكية مع الفريق، والحصول على ثقة مدرب الفريق.