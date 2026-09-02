واصل الدولي الصربي المحترف بصفوف الهلال سيرجي سافيتش إبداعه وتميزه وسطوته الفنية داخل المستطيل الأخضر منذ تعاقد «الزعيم» معه حتى مواجهة الأهلي المؤجلة من الجولة الثالثة، إذ دخل اللقاء وهو يحمل رقماً استثنائياً مع الأزرق، ولم يحتج لوقتٍ طويل بل 9 دقائق فقط ليضيف فصلاً جديداً إلى قصته مع الفريق، بعدما سجل الهدف الأول.



وكانت شبكة (أوبتا) قد سلطت الضوء قبل انطلاق المباراة على حقيقة لافتة للغاية، إذ لم يخسر الهلال في أي مباراة بجميع المسابقات التي سجل فيها سافيتش، بعدما وصل اللاعب الصربي قبل مواجهة الأهلي إلى 45 هدفاً في 41 مباراة، حقق خلالها الفريق 36 انتصاراً و5 تعادلات دون أي خسارة.



وبمعنى آخر، كل مرة سجل فيها سافيتش بقميص «الزعيم» كانت النتيجة النهائية فوزاً أو تعادلاً، وهي سلسلة تمنح أهدافه قيمة تتجاوز مجرد الإضافة الهجومية، لأنها ارتبطت باستمرار عدم خسارة الفريق.



9 دقائق



لم ينتظر سافيتش طويلاً أمام الأهلي، إذ سجل في الدقيقة التاسعة ليمنح الهلال أفضلية مبكرة ويزيد رصيده التهديفي في المباريات التي لم يعرف فيها الفريق طعم الخسارة.



وبذلك ارتفع عدد أهدافه في هذه السلسلة إلى 46 هدفاً، بينما أصبحت المباراة رقم 42 التي يسجل فيها بقميص الهلال، مع بقاء النتيجة النهائية للمواجهة العامل الذي سيحدد ما إذا كانت السلسلة التاريخية ستستمر أم تتوقف للمرة الأولى.



ثاني أسرع هدف



هدف سافيتش لم يكن مهماً فقط لأنه جاء في وقت مبكر، بل دخل مباشرة ضمن أسرع أهداف الهلال في تاريخ مواجهاته مع الأهلي بدوري المحترفين، وبحسب «أوبتا» فإن هدف الدقيقة التاسعة أصبح ثاني أسرع هدف للهلال أمام الأهلي في تاريخ المسابقة، بالتساوي مع هدف البرازيلي تياغو نيفيز في نوفمبر 2011.



والمفارقة أن صاحب الرقم الأسرع على الإطلاق هو سافيتش نفسه، بعدما سجل في الدقيقة الأولى أمام الأهلي خلال مواجهة الفريقين في أكتوبر 2023.



وهكذا أصبح اللاعب الصربي صاحب أسرع هدف وأحد ثاني أسرع هدفين للهلال أمام الأهلي في دوري روشن، وهو رقم يعكس علاقته الخاصة بهذا «الكلاسيكو».



تنوع تهديفي



الرقم الأهم في مسيرة سافيتش مع الهلال يظل العلاقة المباشرة بين تسجيله ونتائج الفريق، فقبل مباراة الأهلي، كانت حصيلة الأزرق في المباريات التي سجل فيها الصربي 36 فوزاً و5 تعادلات، أي أن الفريق حقق الفوز في نحو 88% من هذه المباريات ولم يخسر أياً منها.



وهذه النسبة تجعل أهداف سافيتش من أكثر الأهداف تأثيراً في نتائج الهلال، خصوصاً أن اللاعب لا يعتمد فقط على التسجيل من داخل منطقة الجزاء، بل يملك قدرة واضحة على الوصول المتأخر، والتفوق في الكرات الهوائية، والتسديد من خارج المنطقة، ما يمنحه تنوعاً تهديفياً كبيراً.