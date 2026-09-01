كرر الدولي التركي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إثارة الجدل خلال المواجهات الكبيرة «الكلاسيكو» عندما رفع الحكم الفنزويلي البطاقة الحمراء في وجهه خلال لقاء الهلال ضمن الجولة الثالثة «المؤجلة» من مباريات دوري روشن السعودي.



وتلقى ديميرال البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما سحب محمد محزري لاعب الهلال من قميصه أثناء وجوده على أرضية الملعب، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجهه عقب تدخل عنيف على الهولندي كريسينسيو سمرفيل.



وجاءت الواقعة بعد أشهر من استفزاز مدافع الأهلي جماهير النصر خلال مواجهة الفريقين في أبريل الماضي على ملعب «الأول بارك»، إذ توجه نحو جماهير ولاعبي الفريق العاصمي ولوّح بالميدالية الذهبية لدوري أبطال آسيا للنخبة، ما تسبب في توتر الأجواء حينها.



وتعرض ديميرال بعد ذلك للإيقاف مباراة واحدة، إضافة إلى تغريمه 165 ألف ريال.