دوت صفارات الإنذار في مدينة العقبة جنوب الأردن، مساء اليوم (الثلاثاء)، فيما وصلت رسائل تحذيرية إلى مواطنين في المفرق والأزرق، بحسب ما ذكرته قناتا «العربية» و«الحدث»، رغم أن الأردن لم يعلن بعد رسمياً تصديه لهجوم.



وأفاد مراسل «العربية» بسماع صفارات الإنذار في العقبة، بالتزامن مع تلقي مواطنين في المفرق والأزرق رسائل تحذيرية، مشيراً إلى اعتراض صواريخ إيرانية في المفرق والأزرق وإربد بالأردن.



في غضون ذلك، ذكرت وكالة «فارس» الإيرانية أن إيران بدأت عملية رد على الضربات الأمريكية، مشيرة إلى إطلاق صواريخ ومسيّرات من داخل الأراضي الإيرانية، دون أن تحدد وجهتها.



وأكدت الوكالة وقوع هجوم صاروخي أمريكي قرب مدينة الأهواز، فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية أخرى عن وزارة الصحة قولها إن هناك قتلى في كوهستك وأكثر من 50 مصاباً.



وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن الهجوم على محيط عسلوية استهدف مقراً عسكرياً، مبينة أن الهجمات استهدفت أيضاً قواعد ومقرات عسكرية ودفاعات جوية وأجهزة رادارات واتصالات.



من جانبه، قال التلفزيون الإيراني إن الكهرباء انقطعت في هرمزغان بعد استهداف أمريكي لعدة نقاط بالشبكة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قال في وقت سابق اليوم، إن الولايات المتحدة تنفذ ضربات على أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز، واصفاً الضربات بأنها كبيرة وقوية، متوعداً برد أقوى إذا ردت طهران على الغارات ومهدداً بمحو إيران.



من جهة أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، إن الشرق الأوسط يحتاج حالياً، أكثر من أي وقت مضى، إلى مفاوضات تفضي إلى سلام عادل ودائم، بما يتماشى مع القانون الدولي.



وأوضح غوتيريش، في تدوينات على منصة «إكس»، أن للصراعات في الشرق الأوسط تداعيات واسعة النطاق، مشيراً إلى أن الاتفاقات وترتيبات وقف إطلاق النار تتعرض لانتهاكات متكررة، فيما تتواصل الضربات.