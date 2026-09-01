أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعيين طاقم تحكيم سويسري بقيادة الحكم الدولي ساندرو شارير لإدارة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 19 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات نهائي القارات الثلاث.



وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين، في ظل سعي كل طرف لحسم المواجهة والتتويج باللقب، وسط ترقّب جماهيري كبير للمباراة التي تجمع ممثل الكرة السعودية بنظيره الجنوب أفريقي.



يتمتع ساندرو شارير بخبرة كبيرة على المستوى الدولي، وسبق له إدارة العديد من المواجهات القوية في البطولات الأوروبية والدولية، كما يُعد من أبرز الحكام السويسريين في السنوات الأخيرة.



وفيما يأمل الأهلي أن ينجح في تحقيق الفوز وحسم اللقب، مستفيداً من خبرة لاعبيه ودعم جماهيره، يدخل صن داونز اللقاء بطموح تحقيق الانتصار وإضافة إنجاز جديد إلى سجله القاري.



يأتي اختيار الطاقم السويسري ليؤكد أهمية المواجهة لدى الاتحاد الدولي، في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى صافرة بداية اللقاء الذي ينتظر أن يشهد منافسة قوية بين الفريقين.