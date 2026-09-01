رصدت إدارة نادي الوحدة مكافأة مالية للاعبي الفريق الكروي في حال الانتصار على فريق ضمك في لقاء غد (الأربعاء) الساعة 7:15 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى. وتهدف الإدارة الوحداوية لتحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز الأول، بعد تعادل الفريق الوحداوي في مباراتي جدة إيجابياً بنتيجة 1/1 والزلفي سلبياً 0/0، وحصده لنقطتين فقط.



وطالب المدرب فوينيسكي جميع اللاعبين بالتركيز وتطبيق المهمات الفنية المطلوبة داخل المستطيل الأخضر خلال مواجهة ضمك، واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار الأول في دوري الدرجة الأولى.



وقررت إدارة الوحدة دخول الجماهير مجاناً في لقاء ضمك لدعم الفريق وتحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة.



من جانبه، كشف نائب رئيس رابطة مشجعي الوحدة فيصل الحازمي أن هناك تنسيقاً عالياً بين الرابطة ومدرج وحداوي لتوفير حافلات وشعارات النادي وتوزيع الأهازيج المميزة لتحفيز اللاعبين والجماهير التي ستحضر لقاء ضمك المهم لنا كوحداويين.