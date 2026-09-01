تتجه أنظار عشاق دوري روشن (السبت) القادم، الساعة 9:00 مساء، إلى قمة الاتحاد والنصر التي تقام في ملعب الإنماء بجدة ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين 2026، حيث تحمل هذه المواجهة أهمية كبيرة لكلا الفريقين في بداية مشوار المنافسة على اللقب. فالكلاسيكو المرتقب لا يمثل مجرد صراع على النقاط، بل يعد اختباراً فنياً ونفسياً يعكس طموحات الفريقين وقدرتهما على مواصلة المنافسة في موسم ينتظر أن يكون حافلاً بالإثارة والندية.



وحول اللقاء المرتقب، يقول الاستشاري النفسي والمهتم بالشأن الرياضي الدكتور محمد سروجي لـ«عكاظ»، إن مواجهة الاتحاد والنصر تعتبر واحدة من أبرز وأقوى مواجهات الموسم، لما تحمله من قيمة فنية وجماهيرية كبيرة، ولأنها تجمع بين فريقين يملكان تاريخاً حافلاً بالإنجازات وقاعدة جماهيرية واسعة تجعل من كل لقاء بينهما حدثاً استثنائياً ينتظره عشاق كرة القدم السعودية.



وقال إن أهمية الكلاسيكو لا ترتبط فقط بحصد ثلاث نقاط في جدول الترتيب، بل تمتد إلى الجوانب المعنوية والنفسية التي ترافق مثل هذه المباريات الكبرى، حيث يمنح الفوز دفعة قوية نحو مواصلة المنافسة ويعزز الثقة داخل الفريق، فيما تشكل النتيجة رسالة مهمة لبقية المنافسين حول جاهزية كل فريق وقدرته على المنافسة على لقب الدوري.



وأضاف أن النصر يدخل المباراة دون أن يتعرض لأي خسارة، الأمر الذي يعكس حالة الاستقرار الفني والتنظيم التكتيكي التي يعيشها الفريق، فضلاً عن الثقة الكبيرة التي اكتسبها اللاعبون من النتائج الإيجابية المتتالية، كما أن المحافظة على سجل خالٍ من الهزائم يمنح النصر أفضلية معنوية، لكنه في الوقت نفسه يضع على عاتق لاعبيه مسؤولية أكبر للحفاظ على هذه السلسلة أمام منافس قوي بحجم الاتحاد.



ولفت الدكتور سروجي إلى أن الاتحاد يمتلك من الإمكانات والعناصر المميزة ما يجعله قادراً على قلب الموازين في أي وقت، كما أن الفوارق النقطية في الجولات الأولى لا تعكس بالضرورة حجم المنافسة الحقيقية بين الفرق المرشحة للقب، فالاتحاد يدرك أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر من أجل تقليص الفارق واستعادة المزيد من الثقة في مشوار البطولة.



وأوضح أن مدرب النصر سينظر إلى المباراة باعتبارها فرصة لإثبات قدرة فريقه على تجاوز أصعب الاختبارات، بينما يتعامل مدرب الاتحاد مع اللقاء بوصفه محطة مهمة لإظهار شخصية الفريق واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار يمنحه زخماً كبيراً خلال الجولات القادمة.



وعن الجانب النفسي أكد الدكتور سروجي أن لاعبي الفريقين يدخلون المواجهة بدرجات عالية من الحماس والتركيز، لأن مباريات الكبار دائماً ما تمنح اللاعبين دوافع إضافية لتقديم أفضل مستوياتهم، كما أن جماهير الناديين تعيش حالة من الترقب والشغف، نظراً لما تمثله هذه المباراة من أهمية خاصة في وجدان أنصار الفريقين.



وأضاف أن الاتحاد سيكون المستفيد الأكبر من عاملي الأرض والجمهور، حيث يمنح الحضور الجماهيري الكثيف اللاعبين طاقة معنوية كبيرة ويزيد من حماسهم داخل الملعب، إلا أن ذلك لا يعني حسم النتيجة مسبقاً، فمثل هذه المباريات كثيراً ما تُحسم بالتفاصيل الصغيرة ومدى قدرة اللاعبين على التعامل مع الضغوط والتركيز طوال دقائق اللقاء.



ودعا الدكتور سروجي جماهير الفريقين إلى التحلي بالروح الرياضية وتقبل النتيجة أياً كانت، فالمشجع الحقيقي هو من يساند فريقه في الفوز والخسارة على حد سواء، والرضا بالنتيجة سواءً كانت انتصاراً أو تعادلاً أو حتى خسارة يعتبر من أبرز سمات المشجع الواعي البعيد عن التعصب، لأن كرة القدم في نهاية المطاف منافسة شريفة تقوم على الاحترام المتبادل، وتبقى المتعة الرياضية هي المكسب الأهم للجميع.



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