أعرب الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، عن سعادته بما قدمه لاعبو فريقه، مؤكداً أن العمل الجماعي والتطور المستمر يمثلان أساس المرحلة القادمة.



وقال إنزاغي: «استمتعنا كثيراً بأجواء المباراة، وكذلك جماهيرنا التي حضرت بأعداد كبيرة. أنا فخور بالفريق، وما زلنا نتطور سواء في التدريبات أو خلال المباريات، وعلينا مواصلة العمل وتقديم الأفضل».



وعن هتاف جماهير الهلال باسمه خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، أبدى المدرب الإيطالي سعادته بالمساندة التي حظي بها، مشيداً بالدعم الكبير الذي قدمته الجماهير للفريق.



وتحدث إنزاغي عن سلطان مندش، مؤكداً أهمية جميع عناصر الفريق في ظل الاستحقاقات المختلفة، وقال: «نحتاج إلى جميع اللاعبين، ومندش يواصل التطور وتقديم مستويات جيدة».



وفي ما يتعلق بالإصابات، أوضح مدرب الهلال أن حالة سالم الدوسري تخضع للتقييم، فيما أشار إلى أن الجهاز الطبي لا يزال يقيّم إصابة علي لاجامي، مع احتمالية غيابه عن بعض المباريات، معرباً عن أمله في عودته سريعاً.



وشدد إنزاغي على أهمية العمل الجماعي، قائلاً: «كلمتنا دائماً هي معاً (Together)، فالفرق التي تحقق الانتصارات والبطولات تحتاج إلى مساعدة الجميع. علينا أن نهاجم معاً وندافع معاً، ولا يمكن تحقيق الألقاب دون مساهمة كل فرد في الفريق».



وتابع: «اليوم شاهدنا تعاون الجميع، سواء من بدأ المباراة أو من شارك بعد ذلك، وكان من الجميل بالنسبة لي كمدرب أن أرى الفريق بهذه الروح».



واختتم إنزاغي حديثه بالإشادة بجماهير الهلال، قائلاً: «جماهيرنا كانت استثنائية، وساندتنا بقوة، واليوم كان هناك دعم من الجميع.. من اللاعبين والمجموعة والجماهير».