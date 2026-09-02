أعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تعرض الأردن خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخاً باليستياً اخترقت المجال الجوي الأردني، ونجحت في اعتراض وتدمير 10 منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية بعيداً عن التجمعات السكانية، دون تسجيل إصابات أو خسائر في الأرواح.

13 صاروخاً في الأجواء الأردنية

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، إن التعامل مع الاعتداء جرى وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، مشيراً إلى أن الفرق المختصة باشرت فوراً التعامل مع مواقع سقوط المتساقطات وتأمينها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المواطنين.

وأكد أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

تحذير من الاقتراب من المتساقطات

وحذرت القوات المسلحة المواطنين من الاقتراب من أي أجسام أو متساقطات مجهولة، أو محاولة لمسها وتحريكها، داعية إلى إبلاغ الجهات المختصة فور العثور عليها.

كما شددت على ضرورة تجنب تداول المعلومات غير الموثوقة، والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية.

الدفاعات الجوية في حالة تأهب

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن وحداتها وتشكيلاتها تواصل تنفيذ مهامها على مدار الساعة، فيما تبقى منظومات المراقبة والدفاع الجوي في حالة جاهزية للتعامل مع أي تهديد محتمل، بما يحفظ أمن المملكة وسلامة مواطنيها وسيادة أجوائها.

وأوضحت أنها تواصل متابعة تطورات الموقف وتقييمها بصورة مستمرة، مؤكدة أنها ستعلن عبر القنوات الرسمية أي معلومات أو مستجدات تستدعي إطلاع المواطنين عليها.