في مفاجأة جديدة، تعاقد الفنان المصري باسم سمرة على المشاركة في بطولة مسلسل «عشماوي»، الذي يتصدر بطولته الفنان المصري محمد رمضان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، ليكون أحدث المنضمين إلى فريق العمل الذي تتواصل التحضيرات الخاصة به خلال الفترة الحالية.

رمضان في شخصية «عشماوي»

ويخوض محمد رمضان تجربة درامية مختلفة من خلال شخصية «خليفة»، الذي يحمل لقب «عشماوي» ويعمل منفذًا لأحكام الإعدام في مصلحة السجون، ومع تطور الأحداث، يجد نفسه في مواجهة أزمة عائلية تقلب حياته رأسًا على عقب، لتبدأ مرحلة جديدة مليئة بالتحولات والتغيرات.

استكمال قائمة الأبطال

وتواصل الشركة المنتجة العمل خلال الفترة الراهنة التعاقد مع بقية النجوم المشاركين في العمل، تمهيدًا لانطلاق التحضيرات والتجهيزات اللازمة قبل بدء التصوير.

عودة إلى السباق الرمضاني

ويعيد مسلسل «عشماوي» محمد رمضان إلى المنافسة في موسم الدراما الرمضانية بعد غياب عدة سنوات، إذ يستعد للظهور من خلال شخصية جديدة وتجربة درامية مختلفة.

ويحمل المسلسل توقيع الكاتب محمد إسماعيل أمين، فيما يتولى بيتر ميمي مهمة الإخراج، على أن يتم الكشف عن مزيد من تفاصيل فريق البطولة خلال الفترة القادمة.

آخر أعمال باسم سمرة

شارك باسم سمرة في موسم رمضان 2026 بمسلسل «عين سحرية» وشارك في بطولته عصام عمر، وفيدرا، وعمرو عبدالجليل، وسما إبراهيم، من تأليف هشام هلال وإخراج السدير مسعود.